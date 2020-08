Bonus 600, ecco come i grandi studi l’hanno rubato ai giovani avvocati: “Ridimensiona la fattura”



Chi, licenziato in pieno Covid, ha dovuto minacciare il titolare perché voleva liquidargli l’ultima mensilità con il bonus da 600 euro; chi, in gravidanza, si è sentita dire “la tua maternità ci costa”; e chi, grazie al Covid, ha trovato il coraggio di licenziarsi. Queste, alcune storie di avvocati che hanno dovuto lottare per non cadere nel ricatto e nella truffa dei 600 euro ai danni dello Stato.

