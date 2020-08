Bonus da 1.000 euro per i professionisti, a chi spetta e chi deve presentare domanda



Il bonus da 1.000 euro previsto per i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato verrà erogato in automatico per chi ha già ricevuto l’indennità a marzo e aprile. Diversa la procedura per chi ha cessato l’attività durante l’emergenza. Andiamo a vedere a chi spetta il bonus e come chiederlo.

Continua a leggere



Il bonus da 1.000 euro previsto per i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato verrà erogato in automatico per chi ha già ricevuto l’indennità a marzo e aprile. Diversa la procedura per chi ha cessato l’attività durante l’emergenza. Andiamo a vedere a chi spetta il bonus e come chiederlo.

Continua a leggere

Continua a leggere