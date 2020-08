Brad Pitt, la nuova fiamma Nicole Poturalski è sposata: “Il suo è un matrimonio aperto”



Impazza il gossip sull’ipotetica storia d’amore tra Brad Pitt e la modella tedesca Nicole Poturalski. Ora c’è un nuovo importante dettaglio, svelato dal Daily Mail: la top model sarebbe attualmente sposata con Roland Mary, imprenditore 68enne proprietario del ristorante Borchardt di Berlino. I due starebbero portando avanti un “matrimonio aperto” e avrebbero in comune un figlio di 7 anni. Non a caso sulle passerelle la modella è conosciuta anche come Nico Mary.

