Briatore sarà dimesso oggi: quarantena a casa dell’amica Daniela Santanchè



“Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus” fanno sapere dal San Raffaele di Milano dove l’imprenditore è ricoverato da domenica, ufficialmente per una “forte prostatite” ed è risultato positivo al tampone per il coronavirus.

