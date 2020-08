Britney Spears contro il padre, vuole che non sia più il suo tutore



Britney Spears ha ufficialmente chiesto a un tribunale di non affidare nuovamente a suo padre il ruolo di tutore legale delle sue finanze. In un documento depositato si legge: «Britney è fortemente contraria al ritorno di James come tutore della sua persona». La prossima udienza è fissata al 22 agosto.

