Britney Spears resta sotto la tutela del padre: “Non è in grado di prendere decisioni importanti”



L’ultima udienza in tribunale ha lasciato invariata la sua situazione, dunque il padre Jamie Spears sarà ancora il suo tutore legale. Almeno fino al febbraio 2021, quando la Corte tornerà nuovamente sul caso. Britney negli scorsi giorni aveva depositato un documento ufficiale chiedendo che il ruolo del tutore venisse assunto dal suo manager Jodi Montgomery. La richiesta non è stata presa in considerazione perché non sono mai stati archiviati alcuni documenti che sostengono la sua instabilità mentale. Fino ad allora, la tutela resterà al padre “per la sua sicurezza e forse per la sua sopravvivenza”.

