Brjan, a 15 anni costretto sulla sedia a rotelle da una sindrome rara: “Aiutateci, siamo soli”



La storia di Brjan, 15enne di Pramaggiore, in provincia di Venezia, affetto sin dalla nascita da una sindrome rarissima, chiamata di Van Der Knaap, che lo costringe a trascorrere le sue giornate su una sedia a rotelle, perché non riesce a muoversi e a stare in piedi, con soffrire di crisi epilettiche e difficoltà a deglutire. La famiglia ha lanciato una raccolta fondi èer acquistare un mezzo dotato di un carrello elevatore, che consenta di trasportare il ragazzo in tutta sicurezza. A loro sostegno anche Fedez, Ferragni, Ghali e Marchisio.

