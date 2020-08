Candice Accola di After 2 e The Vampire Diaries è incinta per la seconda volta



L’attrice ha svelato di essere al quinto mese di gravidanza: sarà il suo secondo figlio con Joe King, dopo la primogenita Florence. La Accola (che oggi si fa chiamare Candice King) è nota per il ruolo di Caroline Forbes nelle serie televisive The Vampire Diaries e The Originals; reciterà anche nell’imminente After 2 nel ruolo di Kim.

