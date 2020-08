Caporalato, indagate oltre 30 persone per sfruttamento nelle campagne di Ascoli Piceno



Ascoli Piceno: i carabinieri del comando provinciale e del locale nucleo ispettorato del lavoro hanno individuato e smantellato una rete in cui erano coinvolte più di 30 persone, ora accusate di sfruttamento del lavoro. I carabinieri hanno scoperto come queste, da mesi, stessero sfruttando oltre 70 braccianti di origine pakistana, che venivano gravemente sottopagati e alloggiati in condizioni igieniche sanitarie precarie.

