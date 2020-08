Carlos Corona: “Dopo l’ultimo arresto di mio padre ho avuto problemi psicologici. Mi sono chiuso”



Intervistati dal settimanale Chi, Fabrizio Corona e suo figlio, Carlos Maria, rivelano alcuni dettagli del loro rapporto che in questi anni si è rafforzato, nonostante i problemi giudiziari in cui è stato coinvolto l’ex marito di Nina Moric. Il neo diciottenne ha dichiarato alla rivista di aver sofferto talmente tanto per la condizione della sua famiglia e anche per gli arresti del padre, da dover affrontare dei “seri problemi psicologici”. Intanto, il re dei paparazzi che non dovrà tornare in carcere, ha deciso di cambiare la sua vita in funzione dell’amore per suo figlio.

