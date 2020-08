Caronia, il volontario che ha trovato resti: “Vigili del fuoco hanno fatto il possibile”



“Hanno fatto del loro meglio, hanno fatto quanto era possibile” in occasione del nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia in cerca di altri resti di Gioele Mondello, Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che ha trovato i resti del bimbo, getta acqua sul fuoco delle polemiche. “Ognuno fa il proprio lavoro, non giudico”. Quanto alla possibilità di rintracciare altri resti, si dice scettico: “È passato troppo tempo”.

