Casa in fiamme in Sicilia, si arrampica sul balcone e salva 4 bambini dall’incendio



Un uomo si è arrampicato su un balcone in una casa in fiamme e ha salvato quattro bambini intrappolati nell’incendio. È accaduto a Isnello, piccolo paese delle Madonie, in Sicilia. Nunzio Mogavero, protagonista del salvataggio, è intervenuto dopo aver sentito le grida disperate provenienti dall’appartamento.

