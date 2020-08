Castrovillari, umiliano invalido e gli incendiano casa: presi in 5, nel branco 2 minorenni



Hanno preso di mira un invalido con problemi di natura psichica colpendolo in casa con getti d’acqua mentre dormiva e poi hanno dato fuoco all’abitazione. I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate di incendio e violazione di domicilio. Per gli stessi reati due minorenni sono stati collocati in comunità.

Continua a leggere



Hanno preso di mira un invalido con problemi di natura psichica colpendolo in casa con getti d’acqua mentre dormiva e poi hanno dato fuoco all’abitazione. I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate di incendio e violazione di domicilio. Per gli stessi reati due minorenni sono stati collocati in comunità.

Continua a leggere

Continua a leggere