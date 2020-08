Catania, agricoltori minacciati e aggrediti da migrante: “Abbiamo paura, potrebbe ucciderci”



In Sicilia, numerosi agricoltori di Mineo, nel catanese, subiscono aggressioni e danni da parte di un migrante violento e pericoloso, già noto dalle forze dell’ordine. Il migrante di origine Guineane, si aggira quotidianamente tra le campagne della Piana di Mineo, con armi bianche, coltelli, per rubare, occupare casolari e aggredire gli agricoltori: “Deve essere aiutato, per salvare lui e noi”

