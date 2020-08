Catania, nell’ex deposito di armi la nuova tendopoli da 300 posti per i migranti in quarantena



In contrada Salonia, tra Vizzini e Militello in Val di Catania, un ex deposito di armi dell’Aeronautica militare sta per diventare un centro per migranti in quarantena. Trecento posti che dovrebbero cominciare a essere riempiti quando la nave della Gnv, arrivata a Lampedusa nei giorni scorsi e usata per l’isolamento, sarà piena. Tra il tema della bonifica e quello della sicurezza, nei paesi vicini alla futura tendopoli c’è aria di protesta.

