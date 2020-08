Catania, tenta furto al “lido del carabiniere”: ladro maldestro fermato e arrestato



Il ladro 39enne ha tentato di portare via uno zaino incustodito da un ombrellone ma non si è accorto che quello in realtà era il “lido del carabiniere” che ovviamente era pieno di militari in vacanza. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato da un carabiniere che, con l’aiuto di un amico ospite del lido, un militare della Guardia Costiera, lo ha subito bloccato.

