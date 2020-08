Catanzaro, adesca 13enne sui social e abusa di lei: in manette 52enne



Un autotrasportatore di 52 anni residente nel Nord-Italia avrebbe abusato di una ragazza di 13 anni in Calabria. Per questo i carabinieri della stazione di Botricello (Catanzaro) lo hanno arrestato. L’uomo, che aveva conosciuto la vittima sui social, aveva approfittato di un viaggio di lavoro per incontrare la minorenne.

