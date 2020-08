Caterina Collovati su Arisa: “Ma quale body positivity? Quello è un pube sbattuto in faccia”



Caterina Collovati, la moglie dell’ex calciatore e opinionista sportivo Fulvio Collovati, non ha gradito la recente foto di Arisa, elogiata da tutti come un grande esempio di “body positivity”: «Ciò che balza all’occhio non sono i rotolini di ciccia, ma il pube sbattuto in faccia al lettore che trovo fuori luogo».

