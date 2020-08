Cattolica, 19enne in vacanza trovata nuda e semi-incosciente in spiaggia: “Mi hanno violentata”



La denuncia di una 19enne, originaria di Perugia ma in vacanza con la famiglia in Riviera Romagnola, che dopo una serata in discoteca si è ritrovata all’alba nuda e semi-incosciente su una spiaggia di Cattolica: “Mi hanno violentata, ma non ricordo nulla”, ha raccontato ai carabinieri che, dopo aver fatto scattare il protocollo anti-stupro, indagano su quanto successo.

