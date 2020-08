Cattolica, turista 45enne partorisce il suo settimo figlio in spiaggia tra ombrelloni e lettini



Scena memorabile quella di sabato al Bagno n.5 a Cattolica dove una turista di 45 anni ha dato alla luce il suo settimo figlio mentre si stava recando in bagno. L’immediata reazione dei presenti ha permesso di trovare un’infermiera il sui aiuto è stato decisivo. Mamma e piccolo non sono in pericolo di vita.

