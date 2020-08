Cattolica, turista partorisce al mare, l’infermiera la salva: “Sembrava un film horror”



In un lido sulla spiaggia della Romagna una turista ha dato alla luce il settimo figlio. La donna che l’ha soccorsa: “Quando ha emesso il primo vagito è stato un momento di grande emozione”. La donna, un’austriaca di 45 anni, è ora ricoverata in ospedale, mentre il bimbo è in terapia intensiva neonatale.

Continua a leggere



In un lido sulla spiaggia della Romagna una turista ha dato alla luce il settimo figlio. La donna che l’ha soccorsa: “Quando ha emesso il primo vagito è stato un momento di grande emozione”. La donna, un’austriaca di 45 anni, è ora ricoverata in ospedale, mentre il bimbo è in terapia intensiva neonatale.

Continua a leggere

Continua a leggere