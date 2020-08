Che cosa deve fare chi torna da Croazia, Spagna, Grecia e Malta



Chi rientra in Italia da Spagna, Croazia, Grecia e Malta – e chi è stato in uno di questi quattro paesi nell’arco dei 14 giorni precedenti non solo per un soggiorno, ma anche per semplice transito – è obbligato a sottoporsi a un test del tampone al fine di accertare l’eventuale contagio da Covid-19.

