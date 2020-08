Chi è Antonino Spinalbese, l’hair stylist beccato insieme a Belen Rodriguez



25 anni, fisico scolpito e una carriera come parrucchiere in un prestigioso salone milanese: è lui l’uomo immortalato durante un bacio con Belen Rodriguez. Così è scoppiato il gossip su una nuova relazione per la showgirl, dopo la fine del matrimonio tra lei e Stefano De Martino e la breve liason con Gianmaria Antinolfi.

Continua a leggere



25 anni, fisico scolpito e una carriera come parrucchiere in un prestigioso salone milanese: è lui l’uomo immortalato durante un bacio con Belen Rodriguez. Così è scoppiato il gossip su una nuova relazione per la showgirl, dopo la fine del matrimonio tra lei e Stefano De Martino e la breve liason con Gianmaria Antinolfi.

Continua a leggere

Continua a leggere