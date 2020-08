Chi è Giulio Rubini, il fratello di Chef Rubio ex rugbista della nazionale italiana



Giulio Rubini, 33 anni, è un ex sportivo italiano di professione rugbista, anche noto per essere fratello di Gabriele Rubini, personaggio televisivo famoso come Chef Rubio. Dopo la carriera nel mondo del rugby, che gli ha permesso di arrivare anche a giocare il Sei Nazioni, Giulio Rubini oggi si dedica all’attività di personal trainer e preparatore atletico.

