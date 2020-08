Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto: “Così l’abbiamo salvata”



Lo stratagemma per sfuggire alle botte del compagno ubriaco che così è stato arrestato per lesioni. La signora era molto agitata, quasi in lacrime e ho capito che non si trattava di un errore e che era in pericolo” ha raccontato l’agente che ha risposto alla sua chiamata al 112.

