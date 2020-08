Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il Covid non esiste”



La reazione di due bagnanti contro la madre di un bambino reduce da un difficile trapianto su una spiaggia della costa apuana: “Qui niente distanze. Se è ammalato se lo tenga chiuso in casa, oppure si sposti lei”. Una vergogna alla quale i bagnanti hanno però risposto in sostegno della donna e del piccolo.

