Chieti, calabrone entra in casa e lo punge: Gabriele muore in pochi minuti



La vittima è il 62enne Gabriele Bucco, punto da un calabrone in casa sua a San Vito Chietino. L’uomo infatti ha avuto una gravissima reazione allergica che non gli ha lasciato scampo e ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano. È morto in pochi minuti per shock anafilattico.

