Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono genitori, Arnold è nonno per la prima volta



Primo bebè per la coppia formata dalla figlia di Arnold Schwarzenegger e dall’attore de I Guardiani della Galassia (già papà di un bimbo nato dalla ex Anna Faris), sposati dal 2019. Per il divo di Terminator ed ex governatore della California è il primo nipotino: sembra si tratti di una bambina, ma la notizia non è ancora confermata.

