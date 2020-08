Circa 10mila italiani hanno scelto di trascorrere le vacanze in Spagna, Croazia, Grecia e Malta



Secondo le stime della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet) sarebbero circa 10mila gli italiani che hanno ignorato gli inviti del governo a trascorrere le vacanze in Italia: “In questo momento circa diecimila italiani sono all’estero per turismo. Si dividono principalmente tra Spagna e Grecia e a seguire in Croazia e a Malta”.

Continua a leggere



Secondo le stime della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet) sarebbero circa 10mila gli italiani che hanno ignorato gli inviti del governo a trascorrere le vacanze in Italia: “In questo momento circa diecimila italiani sono all’estero per turismo. Si dividono principalmente tra Spagna e Grecia e a seguire in Croazia e a Malta”.

Continua a leggere

Continua a leggere