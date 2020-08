Clio MakeUp lascia per sempre l’America: “Da settembre torno in Italia”



Clio MakeUp ha deciso di tornare in Italia, ma stavolta non per la solita vacanza, bensì per trasferirsi nuovamente nel Bel Paese e lasciare per sempre New York. Una decisione sulla quale stava riflettendo insieme a suo marito Claudio già da un po’, ma che con l’arrivo del Covid è diventata sempre più concreta. In un’intervista a VanityFair la beauty blogger ha dichiarato che il suo ritorno è previsto per settembre, ma ricorderà sempre quello che le ha dato la sua permanenza oltreoceano.

