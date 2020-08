Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale si sono lasciati, l’attore: “Le auguro amore e felicità”



Il magazine Six Page dava per certa la notizia della loro rottura, ma solo ora Cole Sprouse ha annunciato ufficialmente che lui e Lili Reinhart non sono più una coppia. Con un post su Instagram ha spiegato ai fan di aver rotto con la collega già da marzo, durante il lockdown che hanno trascorso lontani. Tra i due protagonisti di Riverdale resta stima e affetto, Sprouse: “Fortunato ad essermi innamorato così”. Jughead Jones e Betty Cooper però saranno ancora una coppia, sul set di Riverdale, che riprenderà a breve per terminare la quarta stagione e iniziare a girare la quinta.

