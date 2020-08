Come cambia la scuola: dai test sierologici all’obbligo di mascherina, tutte le nuove regole



Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito le Faq per il ritorno a scuola: 29 domande e risposte per la ripresa dell’attività didattica in presenza, per chiarire tutti i dubbi di docenti, studenti e famiglie. Il 14 settembre è la data indicata dall’ordinanza della ministra Azzolina per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Continua a leggere



Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito le Faq per il ritorno a scuola: 29 domande e risposte per la ripresa dell’attività didattica in presenza, per chiarire tutti i dubbi di docenti, studenti e famiglie. Il 14 settembre è la data indicata dall’ordinanza della ministra Azzolina per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Continua a leggere

Continua a leggere