Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne



È cambiata la vita di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, dopo il no ricevuto a Uomini e Donne da Nicolò Raniolo. Adesso è felice al fianco di Carlo Negri e, insieme alla figlia Penelope e a un gruppo di amici, ha appena festeggiato il suo 35esimo compleanno in barca al largo di Mykonos. “Sono grata per la vita che ho” ha scritto commossa da tanto affetto.

