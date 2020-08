Contagi in classe, per ogni scuola un referente anti Covid. Pronte le linee guida



L’Iss ha elaborato un vademecum con le linee guida in caso di contagi o focolai a scuola. Il documento prevede che in ogni struttura ci sia un referente anti Covid, incaricato della gestione e dei contatti con l’Asl, e che i casi sospetti vengano subito isolati per procedere con le analisi; l’eventuale chiusura della scuola verrà valutata di volta in volta.

Continua a leggere



L’Iss ha elaborato un vademecum con le linee guida in caso di contagi o focolai a scuola. Il documento prevede che in ogni struttura ci sia un referente anti Covid, incaricato della gestione e dei contatti con l’Asl, e che i casi sospetti vengano subito isolati per procedere con le analisi; l’eventuale chiusura della scuola verrà valutata di volta in volta.

Continua a leggere

Continua a leggere