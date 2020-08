Contagi nei locali da Nord a Sud: tutte le discoteche da cui sono nati nuovi focolai



Dalla Sardegna al Piemonte, dalla Sicilia alla Toscana: cresce in tutta Italia il numero di focolai di Covid-19 nati dopo una serata in discoteca. Alcuni locali all’aperto sono stati chiusi, altri proseguono con le loro attività mentre le aziende sanitarie provano a individuare le persone presenti in alcune specifiche serate. Vediamo tutti i focolai nati nelle discoteche italiane in questi giorni.

