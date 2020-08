Coppia gay aggredita in spiaggia a Cagliari perché si bacia: “Ci vuole Mussolini per farvi sparire”



“Ho baciato a stampo il mio compagno e l’ho portato in braccio in acqua, come fanno tutte le coppie, non c’è stato niente di ‘oltre’. Sono ancora molto scosso” ha raccontato uno dei ragazzi vittima degli insulti, assicurando: “Abbiamo presentato denuncia. Queste cose non devono accadere”. L’episodio sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari.

Continua a leggere



“Ho baciato a stampo il mio compagno e l’ho portato in braccio in acqua, come fanno tutte le coppie, non c’è stato niente di ‘oltre’. Sono ancora molto scosso” ha raccontato uno dei ragazzi vittima degli insulti, assicurando: “Abbiamo presentato denuncia. Queste cose non devono accadere”. L’episodio sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari.

Continua a leggere

Continua a leggere