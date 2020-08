Coronavirus, Grecia in piena seconda ondata: 5 salentini positivi di ritorno da vacanza



La Grecia ieri ha registrato il record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Secondo l’esperto Gkikas Magiorkinis, Atene è formalmente nel mezzo di una seconda ondata di Covid-19. In Italia 5 dei 6 casi di contagio registrati a Lecce riguardano persone che erano state in vacanza in Grecia.

