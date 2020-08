Coronavirus in Sardegna, Karina Cascella si difende: “Basta polemiche, non siamo untori”



Mentre si allunga la lista dei vip risultati positivi al Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna, scoppia la polemica verso chi ha scelto la Costa Smeralda come meta per le vacanze. A prendere le difese dei colleghi del mondo dello spettacolo e non, è Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso. Alle accuse, ha risposto di non essere in Sardegna, ma a Riccione. Si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram: “Forse bisogna prenderla con chi comanda non con chi arriva”.

