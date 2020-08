Coronavirus, la Fondazione Gimbe: “I nuovi contagi sono quasi raddoppiati in 7 giorni”



Il report per la settimana 19-25 agosto mostra che rispetto alla settimana precedente si è verificata un’impennata dei nuovi casi e un ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva. Ma Nino Cartabellotta di GIMBE precisa: “Tutti questi numeri non possono essere confrontati con quelli dei primi mesi dell’epidemia perché le dinamiche epidemiologiche sono completamente diverse”.

Continua a leggere



Il report per la settimana 19-25 agosto mostra che rispetto alla settimana precedente si è verificata un’impennata dei nuovi casi e un ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi e in terapia intensiva. Ma Nino Cartabellotta di GIMBE precisa: “Tutti questi numeri non possono essere confrontati con quelli dei primi mesi dell’epidemia perché le dinamiche epidemiologiche sono completamente diverse”.

Continua a leggere

Continua a leggere