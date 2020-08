Coronavirus, milanesi contagiati dopo la vacanza a Mykonos: “Dall’Ats nessuna risposta”



Francesco, uno dei dieci ragazzi rientrati dalla Grecia (Mykonos), contatta Fanpage.it per segnalare la lunghissima attesa fatta di silenzi da parte di Als e Ats Lombardia per effettuare un tampone dopo aver saputo che diversi suoi amici sono risultati positivi al Coronavirus. “È assurdo che in una regione come la Lombardia – ha detto Francesco – abbia tale organizzazione nonostante migliaia di decessi”.

