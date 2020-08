Coronavirus, Paola Perego preoccupata per il figlio dj: “Da 4 giorni non riesce a fare il tampone”



Riccardo Carnevale, figlio di Paola Perego e dj 24enne, è in attesa da 4 giorni di effettuare il tampone per il Coronavirus. Ad allarmarlo è stata la notizia della positività del collega romano Lorenzo Palazzi, con il quale il ragazzo ha lavorato in occasione di due serate in Costa Smerarlda. Paola Perego in un’intervista al Messaggero si dice molto in ansia: “In fila per il tampone lo hanno rispedito a casa, assurdo”: Sul tema è intervenuto anche il marito Lucio Presta, che ha raccontato l’odissea di Riccardo: “Interessa a qualcuno o facciamo come cavolo ci pare?”

