Coronavirus, per l’Oms non ci sarà nuovo lockdown: i 3 scenari su cosa accadrà in autunno in Italia



Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico-scientifico, traccia tre possibili scenari su ciò che potrebbe accadere in autunno in Italia, con ipotesi più o meno ottimistiche sulla curva dei contagi da Covid-19. Guerra, però, si dice certo che non ci sarà un nuovo lockdown globale.

Continua a leggere



Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico-scientifico, traccia tre possibili scenari su ciò che potrebbe accadere in autunno in Italia, con ipotesi più o meno ottimistiche sulla curva dei contagi da Covid-19. Guerra, però, si dice certo che non ci sarà un nuovo lockdown globale.

Continua a leggere

Continua a leggere