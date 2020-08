Coronavirus Sicilia, nuova stretta di Musumeci: a Ferragosto vietati spettacoli ed eventi al chiuso



La nuova ordinanza regionale firmata dal governatore della Sicilia Nello Musumeci prevede regole più stingenti per discoteche, locali ed attività al chiuso imponendo lo stop a spettacoli ed eventi di ogni tipo al coperto e annunciando controlli a tappeto per individuare i trasgressori. In generale ci saranno ingressi limitati negli esercizi pubblici e accurati controlli per tutto il periodo di Ferragosto.

