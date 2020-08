Coronavirus, ultime notizie: 1.462 casi nelle ultime 24 ore in Italia, l’Ungheria chiude le frontiere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 positivi e 9 morti. La fondazione Gimbe: “I nuovi contagi sono quasi raddoppiati in 7 giorni”. Secondo il report settimanale dell’Iss e del Ministero, l’indice Rt è ora a 0.75: ci sono più asintomatici e diminuisce l’età di chi si ammala: 29 anni. Focolaio di Coronavirus in Rsa di Milano: 21 anziani e un operatore della struttura sono risultati positivi. Dopo il caso Billionaire, la difesa di Solinas: “La Sardegna non è al centro della seconda ondata”. Oltre 24 milioni di contagi nel mondo. L’Ungheria chiude le frontiere per arginare il contagio.

