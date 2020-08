Coronavirus, ultime notizie: ieri 1.367 casi e 13 morti. Record di tamponi: oltre 90mila



Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi giovedì 27 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.367 positivi. 69 i ricoveri in terapia intensiva. Nuovo focolaio al Billionarie di Porto Cervo con oltre 60 contagiati, mentre esplodono i casi in Sardegna. Flavio Briatore ricoverato, arriva la conferma del San Raffaele: è positivo al Covid. Il nuovo vertice tra Stato e Regioni in vista della riapertura delle scuole si è concluso senza intesa sui trasporti mentre continua lo screening del personale scolastico. Sileri: “A scuola distanza di un metro o mascherina”. Toti contrario alla mascherina in classe.

