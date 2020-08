Coronavirus, ultime notizie: in Italia aumentano contagi e terapie intensive



Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi giovedì 20 agosto. Aumentano nel nostro Paese i nuovi contagiati: secondo l’ultimo bollettino i nuovi casi sono 642, 239 in più rispetto al giorno precedente, e 7 le vittime contro le 4 del giorno prima. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. L’obiettivo di garantire in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale è stato ribadito nella riunione del Cts, che ha confermato che “la ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre rappresenta una priorità assoluta per il Paese”. In classe si useranno le mascherine. Tar respinge ricorso sulle discoteche. Nel mondo oltre 22 milioni di contagi e 780.000 morti dall’inizio della pandemia.

