Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 6 agosto. Balzo dei contagi in Italia: secondo i dati del ministero della Salute si sono registrati 384 nuovi casi in 24 ore (il giorno prima erano stati 190), per un totale di 248.803. Le vittime in un giorno sono 10. Il nuovo decreto, in vigore fino al 15 ottobre, non consentirà un nuovo lockdown nazionale. Negli Usa altri 1.260 morti. Trump pensa che il vaccino arriverà prima di fine 2020.

