Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo 5 agosto: oltre 700mila i morti nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 5 agosto: secondo l’ultimo bollettino il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito a 248.419 (+190), di cui 200.766 guariti (+177) e 35.171 morti (+5). Approvate le linee guida per il ritorno a scuola della fascia 0-6 anni. Oltre 700 mila morti nel mondo e più di 18 milioni di casi. L’annuncio del Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata”. Ancora impennata di infezioni negli Stati Uniti: altri 46mila contagi nelle ultime 24 ore, mentre Trump fa dietrofront sulla mascherina: “Patriottico chi la indossa”.

