Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi mercoledì 26 agosto. Rallenta il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 878 positivi. Nuovo focolaio al Billionarie di Porto Cervo con oltre 60 contagiati, mentre esplodono i casi in Sardegna. Flavio Briatore ricoverato con sintomi da polmonite: stabili le sue condizioni dopo il tampone positivo, ma per Daniela Santanché “è stata una prostatite”. Nel mondo oltre 23.889.150 milioni di casi e 819.414 decessi per Covid. Ma per l’Oms “l’epidemia rallenta”.

