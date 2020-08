Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Conte: “Vaccino non deve essere obbligatorio”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 10 agosto: la curva del contagio torna a salire con 463 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore ma si registra il minimo storico di decessi da febbraio. Secondo il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il vaccino anti covid non deve essere obbligatorio. Nel mondo sono oltre 19,8 milioni i casi accertati di contagio mentre i decessi hanno superato quota 731mila.

